перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Центр Люмьер и Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского 13:17
Epsilon/Getty Images Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание
Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание 12:15
Земфира, Tesla Boy и Therr Maitz выступят на Гран-при Формулы 1 в Сочи 11:35
В России выявили почти 5000 новых случаев коронавируса 10:48
В России хотят запретить изымать домашних животных за долги 10:15
Егора Жукова избили в Москве. Он обвиняет «титушек» и считает, что это политический заказ Обновлено в 9:32
Marvel Entertainment/YouTube «Ваканда навсегда»: Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману
«Ваканда навсегда»: Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману 9:25
Протесты в Минске и Берлине, французские маски из конопли и другие новости дня Вчера в 19:46 Дайджест
В Беларуси идет 22-й день протестов. В Минск ввели внутренние войска и БМП Вчера в 18:08
Экс-стажерка SpaceX рассказала о харассменте в компании: ей отказали в должности из мести Вчера в 16:27
Российские ученые будут изучать микроорганизмы в стратосфере. При помощи ракет
Российские ученые будут изучать микроорганизмы в стратосфере. При помощи ракет Вчера в 15:12
Во Франции начали выпускать маски от коронавируса из конопли Вчера в 14:26
Умер худрук «Смешариков» Анатолий Прохоров Вчера в 13:40
Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшее время Вчера в 13:14
Бюро Захи Хадид спроектирует дизайн станции московского метро Вчера в 12:33
NurPhoto/Getty Images В Берлине протестующие штурмовали Рейхстаг на акции против коронавирусных ограничений
В Берлине протестующие штурмовали Рейхстаг на акции против коронавирусных ограничений Вчера в 11:53
В России выявили 4980 новых случаев коронавируса Вчера в 11:02
Твит Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории твиттера Вчера в 10:47
Германия может ввести санкции против России, умер Чедвик Боузман и другие новости дня 29 августа 2020  20:29 Дайджест
Обвиненный в домогательствах Скипский отстранен от игры «Что? Где? Когда?» для молодежи Петербурга 29 августа 2020  18:40
Отключить рекламу

Центр Люмьер и Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:17

Центр фотографии имени братьев Люмьер и фонд Still Art представят выставку главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского к 110-летию автора. Открытие выставки и издание монографии «Наум Грановский 1920 — 1980» приурочено ко Дню города.

Выставка пройдет с 4 сентября по 31 октября. На ней будет представлено более ста работ Грановского — они покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет.

Выставка пройдет в двух залах Центра фотографии: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи Люмьер, вторая часть — из неизвестных фотографий эпохи архитектуры советского модернизма 50-х — 80-х годов.

Наум Грановский. Голуби на Красной площади. К Ленину. 1950-е
Наум Грановский. Голуби на Красной площади. К Ленину. 1950-е
© Галерея Люмьер

Многое из того, что Грановский снимал в 60-е — 80-е годы, сегодня уже не существует: снесены гостиницы «Интурист» и «Россия», не осталось самого большого в СССР открытого бассейна «Москва» и колеса обозрения в Парке Горького.

Наум Грановский. Улица Горького до реконструкции. 1938
Наум Грановский. Улица Горького до реконструкции. 1938
© Галерея Люмьер

В день открытия выставки Центр фотографии и фонд Still Art представят новую полную монографию «Наум Грановский 1920 — 1980». Альбом состоит из 250 работ автора — не только классических кадров Грановского, но и его менее известных работ, которые удалось найти Галерее Люмьер за последние 5 лет работы с негативами мастера.

Наум Грановский. Вид на гостиницу «Космос» и монумент «Покорителям космоса». 1979
Наум Грановский. Вид на гостиницу «Космос» и монумент «Покорителям космоса». 1979
© Галерея Люмьер

«Книга Наума Грановского, которую мы представляем, станет первой монографией классика советской фотографии, изданной фондом Still Art. Творчество Грановского всегда представляло особый интерес для всех, кто изучает фотографию XX века. Книга покажет, как менялась Москва на протяжении шестидесяти лет и поможет вспомнить о забытых страницах истории города. Я сделаю все возможное, чтобы это издание появилось не только на столах коллекционеров, но также стало доступно библиотекам, университетам и школам по всей стране», — рассказала основатель фонда Still Art Елена Карисалова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
документальный
Музей Прадо: Коллекция чудес
Испанская сокровищница искусств
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить