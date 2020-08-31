Центр Люмьер и Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского

Центр фотографии имени братьев Люмьер и фонд Still Art представят выставку главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского к 110-летию автора. Открытие выставки и издание монографии «Наум Грановский 1920 — 1980» приурочено ко Дню города.

Выставка пройдет с 4 сентября по 31 октября. На ней будет представлено более ста работ Грановского — они покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет.

Выставка пройдет в двух залах Центра фотографии: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи Люмьер, вторая часть — из неизвестных фотографий эпохи архитектуры советского модернизма 50-х — 80-х годов.