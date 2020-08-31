Центр Люмьер и Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского

Центр фотографии имени братьев Люмьер и фонд Still Art представят выставку главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского к 110-летию автора. Открытие выставки и издание монографии «Наум Грановский 1920 — 1980» приурочено ко Дню города.
Выставка пройдет с 4 сентября по 31 октября. На ней будет представлено более ста работ Грановского — они покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет.
Выставка пройдет в двух залах Центра фотографии: первая часть проекта будет состоять из оригинальных авторских отпечатков из коллекции Галереи Люмьер, вторая часть — из неизвестных фотографий эпохи архитектуры советского модернизма 50-х — 80-х годов.
Многое из того, что Грановский снимал в 60-е — 80-е годы, сегодня уже не существует: снесены гостиницы «Интурист» и «Россия», не осталось самого большого в СССР открытого бассейна «Москва» и колеса обозрения в Парке Горького.
В день открытия выставки Центр фотографии и фонд Still Art представят новую полную монографию «Наум Грановский 1920 — 1980». Альбом состоит из 250 работ автора — не только классических кадров Грановского, но и его менее известных работ, которые удалось найти Галерее Люмьер за последние 5 лет работы с негативами мастера.
«Книга Наума Грановского, которую мы представляем, станет первой монографией классика советской фотографии, изданной фондом Still Art. Творчество Грановского всегда представляло особый интерес для всех, кто изучает фотографию XX века. Книга покажет, как менялась Москва на протяжении шестидесяти лет и поможет вспомнить о забытых страницах истории города. Я сделаю все возможное, чтобы это издание появилось не только на столах коллекционеров, но также стало доступно библиотекам, университетам и школам по всей стране», — рассказала основатель фонда Still Art Елена Карисалова.