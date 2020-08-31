«Ваканда навсегда»: Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману

Кинодеятели в ролике делятся своими впечатлениями о работе с Боузманом, также в видео доступны кадры со съемок. В конце видео появляется надпись: «Ты всегда будешь королем».

В видео появляются многие актеры и создатели киновселенной Marvel, включая главу студии Кевина Файги и актеров Роберта Дауни-младшего (Железный человек), Скарлетт Йохансон (Черная Вдова), Криса Эванса (Капитан Америка), Летишу Райт (Шури). Также в ролике появляется и сам Боузман.

Чедвик Боузман умер 29 августа от рака толстой кишки, с которым он боролся несколько лет. Болезнь у Боузмана врачи диагностировали еще в 2016 году, и во всех фильмах за последние четыре года он снимался в перерывах между сеансами химиотерапии и хирургическими операциями. Рак перешел на четвертую стадию, и спасти актера не удалось. Он умер в Лос-Анджелесе в окружении близких.

Боузман известен прежде всего как исполнитель роли первого чернокожего супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel, он также снимался в фильмах «Маршалл», «21 мост», недавнем «Пятеро одной крови» Спайка Ли и других, а также работал и в телешоу.

Вчера твит о смерти Боузмана на его официальном аккаунте стал самым популярным постом за всю историю твиттера.