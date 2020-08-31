Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. Об этом заявили МИДы стран.

Кроме Лукашенко, в список включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, Центризбиркома страны, министерств внутренних дел и юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ и других ведомств. Запрет действует на неопределенный срок.

В сообщение говорится, что люди, попавшие в этот список, «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Недавно стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против 20 представителей власти Беларуси. Александр Лукашенко уже прокомментировал грядущие санкции. «Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил он.

Протесты в Беларуси начались после объявления результатов выборов президента страны. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, и требуют проведения честного голосования. Итоги выборов не признали и страны Евросоюза.

Силовики использовали против протестующих светошумовые гранаты, резиновые пули и даже огнестрельное оружие. Тысячи человек попали в белорусские СИЗО, где их избивали и насиловали.