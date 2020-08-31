Егора Жукова избили в Москве. Он обвиняет «титушек» и считает, что это политический заказ

На фигуранта «московского дела» Егора Жукова напали в Москве. Как написано в официальном телеграм-канале «Блог Жукова», нападение совершили «двое титушек, которые в последствии скрылись на самокатах».
Жукова избили, он отправился в ОВД по Можайскому району, а затем вместе с бригадой скорой помощи в больницу, чтобы сделать МРТ головного мозга.
«Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем», — заявил пресс-секретарь Жукова Стас Топорков.
«Егор проходил обследование в 67 больнице. Диагноз пока не поставлен. Предварительно: сотрясение и подозрение на ЗЧМТ. Предполагаем, что это политический заказ», — рассказал Топорков «Коммерсанту».
Полиция начала проверку по факут избиения Жукова, сообщает ТАСС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»).
В конце июля Жуков уже заявлял о нападении «титушек»: тогда двое неизвестных подстерегли оппозиционера у его дома, но Жукову удалось отбиться и обойтись без телесных повреждений.
Жуков был арестован в августе прошлого года по уголовному делу о массовых беспорядках, якобы происходивших на акции протеста 27 июля в Москве. В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента по этому делу, однако активисту предъявили новые обвинения — в его роликах на ютьюбе нашли призывы к экстремизму.
В декабре суд признал Жукова виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно, после чего тот пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование. «Афиша Daily» разбиралась, что этот приговор может значить для российского правосудия.