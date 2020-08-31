Егора Жукова избили в Москве. Он обвиняет «титушек» и считает, что это политический заказ

На фигуранта «московского дела» Егора Жукова напали в Москве. Как написано в официальном телеграм-канале «Блог Жукова», нападение совершили «двое титушек, которые в последствии скрылись на самокатах».

Жукова избили, он отправился в ОВД по Можайскому району, а затем вместе с бригадой скорой помощи в больницу, чтобы сделать МРТ головного мозга.

«Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем», — заявил пресс-секретарь Жукова Стас Топорков.