Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино «Мы те, кто мы есть». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Сериал расскажет историю 14-летнего Фрейзера Уилсона (звезда «Оно» Джек Дилан Грейзер), который переезжает из Нью-Йорка на военную базу в итальянском городе Венето с двумя своими матерями, служащими в армии США — Сарой (Хлои Севиньи) и Мэгги (Алиси Брага).
На базе Фрейзер знакомится с Кейтлин Харпер (Джордан Кристин Симон) — девушкой, которая определяет себя как трансгендерного мужчину и хочет поменять пол, а также стать солдатом — и ее отцом (рэпер Кид Кади).
Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки. Премьера намечена на 14 ноября.
Шоу спродюсировали Лоренцо Мьели и Марио Джанани, ранее работавшие над сериалами Паоло Соррентино «Молодой Папа» и «Новый Папа». Ранее к «Мы те, кто мы есть» появились постеры, посмотреть их можно здесь.
Лука Гуаданьино также работает над киноадаптацией романа «Повелитель мух», сиквелом «Зови меня своим именем» и ремейком «Лица со шрамом» Брайана Де Пальмы. В 2018 году, после премьеры хоррора «Суспирия», «Афиша Daily» поговорила с режиссером о его работе.