Okko покажет комедию «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак

Мультимедийный сервис Okko эксклюзивно покажет авантюрную комедию «Номер один» с Филиппом Янковским и Ксенией Собчак в главных ролях. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

По сюжету главный герой, которого зовут Феликс, выходит из тюрьмы и встречается со своей бывшей женой. Та разводится с новым мужем и делит с ним имущество. Главный предмет спора — картина «Номер один» Марка Ротко. Это одна из самых дорогих картин современности, ее цена — 80 млн евро.

Феликс решает украсть произведение искусства и нанимает для этого «команду мечты»: молодого афериста, автомеханника, маляра-гастрарбайтера и собственную дочь.

Режиссер комедии — Михаил Расходников («Эластико», «Временные трудности», «Дорогой папа»). «При помощи криминального сюжета мы рассказываем большую человеческую историю, ее главная идея — все ради женщины, а в качестве жанровых референсов я использовал фильмы Гая Ричи, «Аферу Томаса Крауна» Джона Мактирнана и трилогию Оушена Стивена Содерберга», — говорит он.

Для Ксении Собчак это будет первая большая роль в кино. «Мне предложили интересную объемную роль, моя героиня постоянно меняется, сцены по актерским задачам очень разные — и это действительно интересно играть», — рассказала она.

В фильме будет играть музыка Little Big, действие будет происходить в Петербурге, а события будут напоминать реальную кражу картины Густава Климта. Премьера фильма — 1 сентября.