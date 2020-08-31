В Твери застрелили кота-библиотекаря. Он был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки

В Тверской области убили кота Степана, более известного как «SMM-мяунджер» в сельской Городенской библиотеке Конаковского района. Об этом сообщает издание TverNews.
Степан был официально трудоустроен в библиотеке, у него даже была своя трудовая книжка. «SMM-мяунджер» каждый день приходил на работу к открытию (он жил у хозяйки и прибегал в библиотеку самостоятельно) и принимал участие в жизни библиотеки — правда, выражалось это, по большей части, в ласках от посетителей.
В конце августа кот пропал, и сотрудники библиотеки размещали об этом объявления и посты в соцсетях. Они разыскивали Степана, который уже стал символом библиотеки, расспрашивали местных жителей. 29 августа стало известно, что кота застрелили. По словам очевидцев, это произошло из‑за того, что кот якобы гадил в подъезде.
В библиотеку поступил звонок: звонивший рассказал, что Степана убил сосед его хозяйки, от рук которого в тот же день пострадал другой кот. Однако показания мужчина давать не стал, опасаясь мести. Хозяйка Степана не стала свидетельствовать по тем же причинам.
«Они не видели момента самого убийства. Но видели, как Степан лежал без движения, рядом был мужчина, он подогнал машину, загородил ею кота, а потом, когда машина уехала, Степана тоже не было — он его увез. Кота застрелили. В голове не укладывается, как можно было такое сотворить! Он у нас год почти был, и ни разу он не позволил себе набедокурить в библиотеке. Он был очень чистоплотный кот», — рассказала директор библиотеки Ольга Смирнова.