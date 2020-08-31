В Твери застрелили кота-библиотекаря. Он был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки

В Тверской области убили кота Степана, более известного как «SMM-мяунджер» в сельской Городенской библиотеке Конаковского района. Об этом сообщает издание TverNews.

Степан был официально трудоустроен в библиотеке, у него даже была своя трудовая книжка. «SMM-мяунджер» каждый день приходил на работу к открытию (он жил у хозяйки и прибегал в библиотеку самостоятельно) и принимал участие в жизни библиотеки — правда, выражалось это, по большей части, в ласках от посетителей.

В конце августа кот пропал, и сотрудники библиотеки размещали об этом объявления и посты в соцсетях. Они разыскивали Степана, который уже стал символом библиотеки, расспрашивали местных жителей. 29 августа стало известно, что кота застрелили. По словам очевидцев, это произошло из‑за того, что кот якобы гадил в подъезде.