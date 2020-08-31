перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ФБК выпустил расследование про Новосибирск. Его снимал Алексей Навальный до отравления 17:01
Netflix показал трейлер продолжения «Призраков дома на холме» 16:54
В Твери застрелили кота-библиотекаря. Он был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки 16:05
Everyeye Plus/YouTube Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга
Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга 15:39
Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам 15:05
Папуасы попросили патриарха Кирилла открыть православную миссию в Папуа — Новой Гвинее 15:01
«Мы те, кто мы есть»: вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино — режиссера «Назови меня своим именем» 13:58
Центр Люмьер и Still Art откроют выставку главного архитектурного фотографа Москвы Наума Грановского 13:17
Epsilon/Getty Images Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание
Михаил Ефремов в суде сравнил себя с приговоренным к казни. И озвучил последнее желание 12:15
Земфира, Tesla Boy и Therr Maitz выступят на Гран-при «Формулы-1» в Сочи 11:35
В России выявили почти 5000 новых случаев коронавируса 10:48
В России хотят запретить изымать домашних животных за долги 10:15
Егора Жукова избили в Москве. Он обвиняет «титушек» и считает, что это политический заказ Обновлено в 9:32
Marvel Entertainment/YouTube «Ваканда навсегда»: Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману
«Ваканда навсегда»: Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману 9:25
Протесты в Минске и Берлине, французские маски из конопли и другие новости дня Вчера в 19:46 Дайджест
В Беларуси идет 22-й день протестов. В Минск ввели внутренние войска и БМП Вчера в 18:08
Экс-стажерка SpaceX рассказала о харассменте в компании: ей отказали в должности из мести Вчера в 16:27
Российские ученые будут изучать микроорганизмы в стратосфере. При помощи ракет
Российские ученые будут изучать микроорганизмы в стратосфере. При помощи ракет Вчера в 15:12
Во Франции начали выпускать маски от коронавируса из конопли Вчера в 14:26
Умер худрук «Смешариков» Анатолий Прохоров Вчера в 13:40
Отключить рекламу

В Твери застрелили кота-библиотекаря. Он был «SMM-мяунджером» и символом местной библиотеки

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:05

В Тверской области убили кота Степана, более известного как «SMM-мяунджер» в сельской Городенской библиотеке Конаковского района. Об этом сообщает издание TverNews.

Степан был официально трудоустроен в библиотеке, у него даже была своя трудовая книжка. «SMM-мяунджер» каждый день приходил на работу к открытию (он жил у хозяйки и прибегал в библиотеку самостоятельно) и принимал участие в жизни библиотеки — правда, выражалось это, по большей части, в ласках от посетителей.

В конце августа кот пропал, и сотрудники библиотеки размещали об этом объявления и посты в соцсетях. Они разыскивали Степана, который уже стал символом библиотеки, расспрашивали местных жителей. 29 августа стало известно, что кота застрелили. По словам очевидцев, это произошло из‑за того, что кот якобы гадил в подъезде.

Кот Степан
Кот Степан
© ТАСС

В библиотеку поступил звонок: звонивший рассказал, что Степана убил сосед его хозяйки, от рук которого в тот же день пострадал другой кот. Однако показания мужчина давать не стал, опасаясь мести. Хозяйка Степана не стала свидетельствовать по тем же причинам.

«Они не видели момента самого убийства. Но видели, как Степан лежал без движения, рядом был мужчина, он подогнал машину, загородил ею кота, а потом, когда машина уехала, Степана тоже не было — он его увез. Кота застрелили. В голове не укладывается, как можно было такое сотворить! Он у нас год почти был, и ни разу он не позволил себе набедокурить в библиотеке. Он был очень чистоплотный кот», — рассказала директор библиотеки Ольга Смирнова.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
документальный
Музей Прадо: Коллекция чудес
Испанская сокровищница искусств
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить