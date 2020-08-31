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В России выявили почти 5000 новых случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:48

В России за последние сутки зарегистрировали 4993 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (685), Петербурге (188), Московской (146), Нижегородской (138) областях, Калмыкии (132), Ставропольском крае (128), Ростовской (128) и Свердловской (119) областях, Красноярском крае (110).

Распределение по регионам
Распределение по регионам
© стопкоронавирус.рф

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 995 319. За сутки умерли 83 человека, за весь период — 17 176. Выздоровели за сутки 2405 пациентов, за все время — 809 387.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 25,2 млн человек, 846 тыс. из них умерли, около 16,6 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (почти 6 млн), на втором — Бразилия (3,86 млн), на третьем — Индия (3,62 млн).

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