В России выявили почти 5000 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4993 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (685), Петербурге (188), Московской (146), Нижегородской (138) областях, Калмыкии (132), Ставропольском крае (128), Ростовской (128) и Свердловской (119) областях, Красноярском крае (110).