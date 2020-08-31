ФБК выпустил расследование про Новосибирск. Его снимал Алексей Навальный до отравления

Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование про Новосибирск. Это первый ролик из нескольких, которые снимали в Сибири перед тем, как политик Алексей Навальный был отравлен.

13 сентября в Новосибирске пройдут выборы местных депутатов. «В Новосибирске очень сильная оппозиция. Партии власти противостоит не разрозненная группа одиночек, а коалиция «Новосибирск 2020», сформированная разными политическими силами. Они договорились между собой и объединились. Коалицию возглавляет Сергей Бойко, самый популярный оппозиционный политик, он занял второе место на недавних выборах мэра. То есть здесь есть за кого голосовать», — говорит Навальный.