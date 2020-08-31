ФБК выпустил расследование про Новосибирск. Его снимал Алексей Навальный до отравления

Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование про Новосибирск. Это первый ролик из нескольких, которые снимали в Сибири перед тем, как политик Алексей Навальный был отравлен.
13 сентября в Новосибирске пройдут выборы местных депутатов. «В Новосибирске очень сильная оппозиция. Партии власти противостоит не разрозненная группа одиночек, а коалиция «Новосибирск 2020», сформированная разными политическими силами. Они договорились между собой и объединились. Коалицию возглавляет Сергей Бойко, самый популярный оппозиционный политик, он занял второе место на недавних выборах мэра. То есть здесь есть за кого голосовать», — говорит Навальный.
Навальный поговорил с Бойко о предстоящих выборах и о том, что надо сделать, чтобы победить на них «Единую Россию». Также политик рассказал и показал, что происходит с благоустройством в Новосибирске, и обратил внимание на коррупцию местных депутатов Алексея Джулая, Кирилла Покровского и других.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.