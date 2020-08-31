Netflix показал трейлер продолжения «Призраков дома на холме»

Сериал основан на повести «Поворот винта» Генри Джеймса и рассказывает о двух сиротах и их няне, которые переезжают в загородный дом.

Шоураннерами и сценаристами вновь выступили Майк Флэнеган и Тревор Мейси. Главную роль в «Призраках поместья Блай» исполнила Виктория Педретти, которая играла в первой части антологии, а также в сериале «Ты» от того же Netflix.