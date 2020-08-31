Вышел первый тизер сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга

По сюжету из секретной лаборатории происходит утечка смертельно опасного вируса. Выжившие после эпидемии разделяются на два лагеря: одни придерживаются морали прошлого, другие примыкают к загадочному Черному Человеку, который стремится к мировому господству.

В сериале снялись Александр Скарсгард, Эмбер Херд, Джеймс Марсден, Вупи Голдберг и другие. Режиссером телеадаптации выступил Джош Бун («Виноваты звезды»), он же совместно с Бенджамином Кавеллом (сериал «Родина») написал сценарий. Одним из продюсеров шоу стал сын Стивена Кинга Оуэн Кинг.

«Я очень рад, что «Противостояние» получит новую жизнь на этой чудесной новой платформе. Все, кто вовлечен в съемки, прекрасно знают свое дело, а сценарий — просто бомба. Получится нечто запоминающееся и захватывающее», — заявил Джош Бун.