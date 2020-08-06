Приговоры фигурантам «Нового величия», трейлер фильма Кауфмана и другие новости дня

Семерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества. Трех из них приговорили к реальным срокам: Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии, Петр Карамзин — 6,5 года. Четырех остальных — к условным.

В России за сутки выявили 5267 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 871 894 заболевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что защитные меры в городе сохранятся в ближайшие недели, а может быть, и месяцы. «О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять», — сказал он.

В Минске задержали главу предвыборного штаба единого кандидата от оппозиции Светланы Тихановской. Сотрудники МВД сообщили Марии Мороз, что привлекут ее к ответственности в случае беспорядков, после чего отпустили.

В Беларуси накануне выборов проведут бесплатные концерты с участием рэперов Tyga и Saint Jhn, Григория Лепса, «Дискотеки «Аварии», Леонида Агутина и других звезд. Заявлено было и выступление автора хита «What Is Love» Нестора Александра, он сказал, что не давал согласия, а его имя просто используют.

На рэпера Takeoff из группы Migos подали в суд, обвинив в сексуальном насилии, но он обвинения отрицает. В то же время продюсера Бейонсе и Дрейка Ноэла Фишера, которому инкриминируют 15 изнасилований, арестовали и теперь выпустят только под залог в 6 млн долларов.

Дейзи Колман, героиня документального фильма Netflix о насилии, покончила с собой. Ее мать рассказала, что за восемь лет с момента изнасилования Колман так и не смогла восстановиться.

В Ростове-на-Дону выдвинули бостонского терьера по кличке Пиксель Дуралеевич Запеканкин на выборы в городскую думу. Он представляет Партию сук и кобелей и даже имеет свою предвыборную программу из 15 пунктов.

Beabadoobee выпустила клип на песню «Sorry». Трек войдет в грядущий альбом исполнительницы «Fake It Flowers».

Вышел трейлер нового фильма Netflix «Я подумываю со всем этим покончить». Его снял Чарли Кауфман, режиссер картины «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и сценарист «Вечного сияния чистого разума».

В Москве, на Мясницкой улице, открылась кофейня от Paulig. Кроме готовых напитков и еды здесь можно купить кофейные зерна и сувенирную продукцию, а еще пройти обучение в Институте бариста.

12 августа в «Октябре» состоится показ фильма «О бесконечности» Роя Андерссона (на шведском языке с русскими субтитрами), а также презентация книги Антона Долина «Рой Андерссон. Похвала банальности». Билеты можно купить здесь.