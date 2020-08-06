Собянин: защитные меры необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24» высказался о масочно-перчаточном режиме и других ограничениях в столице. Его слова передают «РИА Новости».

«О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <…> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы не отменяем и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы», — сказал Собянин.

Ограничения в Москве и других городах начали вводить в марте, чтобы избежать распространения коронавируса. Снимают ограничения постепенно с 9 июня — тогда в городе отменили режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. С 16 июня начался второй этап снятия ограничений — заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи и библиотеки начали принимать посетителей по предварительной записи. С 1 августа открылись театры и кинотеатры.

В городе до сих пор действует масочно-перчаточный режим, запрещено проведение массовых мероприятий.

Недавно выяснилось, что карантин не пережили более сотни магазинов и кафе, располагавшихся в центре Москвы. Серьезный удар пришелся и на кинобизнес — выручка кинотеатров упала на 90%.