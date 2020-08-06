Продюсера Бейонсе и Дрейка арестовали по обвинениям в изнасиловании

Продюсера Ноэля Фишера, известного под псевдонимом Дитейл, арестовали по обвинениям в сексуальном насилии. Об этом сообщается в фейсбуке полиции Лос-Анджелеса.

Дитейла в общей сложности обвиняют в 15 изнасилованиях и еще пяти случаях, связанных с нападением, произошедших в период с 2010 по 2018 год. Сумму его залога установили на уровне 6 млн. долларов.

В прошлом году с Дитейлом судилась начинающая певица и модель, чье имя не сообщается. Она отсудила у продюсера 15 млн долларов за сексуальное и эмоциональное насилие. Годом ранее о неподобающем поведении со стороны Фишера заявили певицы Биби Рекса, Джесси Рейес и Тинаше.

Дитейл — американский продюсер, обладатель премии «Грэмми» за песню «Drunk In Love», записанную певицей Бейонсе вместе с ее мужем Джей Зи. Также он успел поработать с Никки Минаж, Уизом Халифой, Дрейком и многими другими.