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Участника хип-хоп-группы Migos обвинили в изнасиловании. Он обвинения отрицает

Семён Гудошников
Сегодня в 14:35

На участника хип-хоп-группы Migos рэпера Takeoff (настоящее имя — Кершник Кари Болл) подали в суд, обвинив в изнасиловании. Об этом пишет TMZ со ссылкой на документы суда.

Анонимная жертва рассказывает, что 23 июня на вечеринке в Лос-Анджелесе музыкант постоянно смотрел на нее, заставляя чувствовать себя неловко. По словам девушки, он также предлагал ей покурить травы позже вечером, но она отказалась.

Девушка говорит, что поднималась по лестнице со своим знакомым, когда появился Takeoff и вступил в перепалку с ее спутником. Чтобы переждать конфликт, она уединилась в комнате, куда через некоторое время зашел и участник Migos.

Там, по заявлениям девушки, рэпер начал трогать ее за ягодицы. Заявительница подчеркивает, что настойчиво отказала ему, но музыкант повалил ее лицом вниз, разорвал одежду и изнасиловал, а потом сразу же покинул комнату.

В тот же день девушка обратилась в больницу, где, по ее словам, врачи зафиксировали доказательства насильственного секса. Персонал клиники направил уведомление в полицию Лос-Анджелеса. Там подтвердили, что расследуют инцидент.

Заявительница обвиняет Takeoff в нападении, побоях во время секса, причинении эмоционального вреда и требует компенсации. Ее сумма не раскрывается.

Рэпер все обвинения отрицает. Его адвокат Дрю Филинг сказал, что заявления девушки ложные, и это возможно доказать. По мнению защитника, представители истца не разговаривали со свидетелями и не изучили имеющиеся доказательства. Филинг считает, что его подзащитного обвинили, чтобы получить денег.

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