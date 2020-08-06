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«Они используют мое имя!»: автор «What Is Love» оказался не в курсе участия в белорусских концертах

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:55

В областных центрах Беларуси накануне президентских выборов, которые намечены на 9 августа, пройдут бесплатные концерты с приглашенными звездами.

Так, 8 августа в Гомеле выступят «Дискотека Авария», «Сябры», Boney M, поп-музыкант Haddaway, в Витебске — «Фабрика» и «Лас Вегас», Григорий Лепс и Александр Панайотов, в Гродно — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Руслан Алехно и Чага, в Минске — Tyga, Saint JHN, «Отпетые мошенники», «Кар-мэн», Мэвл и другие артисты. Девиз концертов — «Вместе за Беларусь» (он также является предвыборным слоганом Александра Лукашенко).

Однако автор хита «What Is Love» Haddaway (настоящее имя Нестор Александр), выступление которого было заявлено на концерте в Гомеле, сказал, что не давал своего согласия на участие в нем. Фанаты из Беларуси стали писать ему комментарии в инстаграме с просьбами не поддерживать правительственный концерт, на что Александр заявил, что и не собирался этого делать.

«Пожалуйста, откажитесь от концерта в Беларуси 8-го! Не участвуйте в этом позоре!» — оставил комментарий юзер по имени Рavel_raw. «Приехать в Беларусь означает поддержать последнего диктатора в Европе. Мы будем рады встретить вас в новой Беларуси, но не сейчас», — написал пользователь под ником Grustniyby.

«Я в этом не участвую и не приеду. Они используют мое имя!», — ответил Haddaway. Почему его участие было заявлено в бесплатном концерте, неизвестно.

Российских артистов за участие в концертах раскритиковали пользователи твиттера.

«Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует», — заявил Лепс изданию «Подъем».

9 августа в Беларуси будут избирать президента. C мая там не утихают массовые протесты за честные выборы. Граждане убеждены, что оппозиционных кандидатов намеренно не допускают, а спешно возбужденные уголовные дела против них сфабрикованы.

Основные соперники Александра Лукашенко — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало — к выборам не допущены. Бабарико и Тихановский задержаны, Цепкало уехал из страны, опасаясь преследования. Белорусская оппозиция объединилась вокруг зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской — супруги задержанного Сергея Тихановского. Разобраться, что происходит, поможет материал «Афиши Daily».

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