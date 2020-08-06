На Мясницкой, в здании доходного дома Кузнецова, открылась кофейня от финского производителя натурального кофе, специй и продуктов питания Paulig. Кроме готовых напитков и еды здесь можно купить кофейные зерна и сувенирную продукцию, а еще пройти обучение в Институте бариста. Рассказываем о Paulig Café & Store подробнее.

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Кофейня, магазин и академия бариста Компанию основал в 1876 году Густав Паулиг — она до сих пор развивается как семейный бизнес, продолжая вековые традиции. У Paulig пока две кофейни: первая, Paulig Kulma, в Хельсинки, на родине компании, а вторая, Paulig Café & Store, теперь в Москве. В прошлом году Paulig выпустил бленд линейки City, посвященный российской столице, — Paulig Café Moscow (бленд темной обжарки со средней кислотностью, плотным телом и насыщенным ароматом, подходит для френч-пресса, фильтра и чашки. — Прим. ред.). А в этом году, по примеру коллег из Хельсинки, решил открыть кафе в формате кофейня-магазин-институт в центре города и собирается продвигать кофейную культуру столицы. Помещение у Paulig Café & Store большое — 300 квадратов на трех этажах. Под одной крышей расположились магазин, в котором продают кофе разных сортов, обжаренных на заводе Paulig в Твери, и собственный мерч. Здесь же работает Институт бариста, где будут проводить каппинги и тренинги для гостей кофейни. Позже появится полноценный курс для тех, кто хочет стать профессиональным бариста.

«Собственная кофейня — это, конечно, серьезный шаг в развитии Paulig, а открытие кофейни в условиях новой реальности — риск. Но, думаю, где риски, там и возможности. Время идет, люди оправились от изоляции, всем хочется отдохнуть. Мы готовы предложить массу положительных эмоций, вкусную еду и кофе. В этом у нас большой опыт, все-таки Paulig уже более 140 лет в кофейном бизнесе». Роман Ивашко Старший вице-президент Paulig в России

Кофе и не кофе

Латте Сингапур — 270 руб. Кофейный напиток на основе карамельно-лимонного соуса, взбитого паром молока и эспрессо. 1 из 3 Капучино — 220 руб.

Латте — 220 руб. 2 из 3 Лимонады (классический, груша-базилик, манго-маракуйя) — 250 руб. 3 из 3

Простой черный кофе и оригинальный вкус зерен — тренд, на котором Paulig хочет сконцентрироваться. Поэтому в кофейне есть станция фильтр-кофе и стойка с альтернативными способами заваривания: кемекс, аэропресс, воронка. Конечно, готовят и кофейную классику — эспрессо, капучино, американо. В меню также есть авторские напитки — например, латте «Сингапур».

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В кофейне используют свою линейку блендов, которую производят на заводе в Твери. Но основа — бленд из зерен Центральной и Южной Америки Paulig Fosco. Также еженедельно будут знакомить и с другими сортами кофе. В меню кроме кофе есть чаи, лимонады, смузи и соки.

Еда

Треска, приготовленная на тепане с пореем, с соусом из моркови и изумрудным укропным маслом — 450 руб. 1 из 3 Салат на альтернативном хлебе — 430 руб. Апельсиновый фреш — 270 руб. Латте Сингапур: кофейный напиток на основе карамельно-лимонного соуса, взбитого паром молока и эспрессо — 270 руб. 2 из 3 Смузи-боул «Тропики»: банан, апельсин, манго, ананас, финик, кокосовое масло, мак, гранола — 390 руб. Эспрессо — 90 руб.

Эспрессо двойной — 170 руб. 3 из 3

Святослав Панченко, бренд-шеф Paulig Café & Store: «Считаю, что кофейня — это не только завтрак или обед и кофе с собой. Мы готовим вкусную еду на весь день — в любое время гость найдет что‑то подходящее. Если он ограничен по количеству калорий, то спокойно может взять смузи или салат с яйцом, лососем и огурцом. Основные блюда мы готовим, используя высокотехнологичное оборудование с минимальным количеством масла, добавляем интересные соусы, подаем на красивой посуде, это полноценные ресторанные блюда». В меню несколько категорий: завтраки, бранчи, обеды, легкие перекусы и продукты, которые можно взять с собой. Есть вегетарианские позиции и блюда со сниженным количеством калорий для тех, кто соблюдает диету. Все блюда довольно фотогеничные: смузи-боул, например, сразу хочется выложить в инстаграм. В меню много рыбы. Здесь стараются не использовать продукцию агрессивного выращивания — в блюдах только дикий лосось, рыба с рыбных ферм не используется.

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Интерьер

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Дизайн, само собой в скандинавском стиле, выполнила студия Михаила Новинского. В Paulig Café & Store светло и стильно: сдержанные цвета, из материалов в основном дерево и камень, много зелени — даже есть большое живое дерево. В целом атмосфера получилась спокойной: здесь одинаково комфортно можно провести деловую встречу, поработать за ноутбуком или отдохнуть за чашкой кофе.

Экологично Paulig с высоты своего опыта ответственно подходит к вопросам экологии. Пластик используют по минимуму — только при заказе навынос; кофе обжаривают максимально безотходно: все, что можно отправить на переработку, отправляют, а потом повторно используют. К тому же при заказе напитков в свой стакан или термос будет скидка 30% . Перед кофейней планируется установить лавочку, столик и урну, на производство которых ушло 50 кг кофейных упаковок — ламината. Также на столах внутри кофейни стоят номерки, выполненные из переработанных пластиковых крышек от бутылок.