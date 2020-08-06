Фигурантам дела «Нового величия» вынесли приговоры

Люблинский районный суд Москвы огласил приговоры семи фигурантам дела «Нового величия». Текстовую трансляцию заседания вела «Медиазона».

Всех фигурантов признали виновными в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК). Трех из них приговорили к реальным срокам: Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии, Петр Карамзин — 6,5 лет. Оставшимся четырем фигурантам — Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину, Марие Дубовик и Анне Павликовой — назначили условные сроки от 4 до 6,5 лет, как и просила прокуратура. Защита, не дослушав приговор, заявила, что будет обжаловать его. Приговоренных к условным срокам освободили в зале суда.

В середине марта 2018 года силовики задержали десятерых участников так называемой организации «Новое величие». Их обвинили в создании экстремистского сообщества с целью свержения конституционного строя России. Все фигуранты не признавали вину. В начале 2019-го лингвистическая экспертиза не нашла признаков экстремизма в документах «Нового величия». Подробнее о резонансном уголовном деле «Афиша Daily» писала здесь.