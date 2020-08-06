перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мишустин объявил о создании комиссии по русскому языку 18:09
В Казани сделали парковку для женщин. Прокуратура признала ее сексистской 17:55
pixeldog.ru / Instagram «Кандидат от партии Сук и Кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу
«Кандидат от партии Сук и Кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу 17:27
Госдеп США по СМС предлагает россиянам получить 10 млн долларов 17:16
Фигурантам дела «Нового величия» вынесли приговоры 17:00
«Я подумываю со всем этим покончить»: посмотрите трейлер нового фильма Чарли Кауфмана 16:41
«Они используют мое имя!»: автор «What Is Love» оказался не в курсе участия в белорусских концертах 15:55
Дэмиен Шазелл снял на iPhone вертикальную короткометражку 15:46
Россияне смогут въехать в Черногорию с 7 августа Обновлено в 15:25
youngcattattoos/Instagram Героиня документального фильма Netflix о насилии покончила с собой
Героиня документального фильма Netflix о насилии покончила с собой 15:00
В Петербурге президентские выплаты получили лишь 20% медиков, заразившихся коронавирусом 14:42
Участника хип-хоп-группы Migos обвинили в изнасиловании. Он обвинения отрицает 14:35
В Минске задержали главу предвыборного штаба Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиции Обновлено в 13:46
«Шоу Рена и Стимпи» перезапустят 13:26
Дмитрий Саватеев/Wikipedia «Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. А теперь отменил рейсы
«Аэрофлот» продавал билеты в закрытые страны на август. А теперь отменил рейсы 12:04
Следствие: Сафронов передал Чехии секретные сведения, зашифровав их с помощью книги Роя Медведева 11:29
В России выявили 5267 новых случаев коронавируса 11:05
Hulu закрыл сериал «Меломанка» после первого сезона 10:56
Собянин: защитные меры необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы 10:19
Mikhail (Vokabre) Shcherbakov/Wikipedia «Ведомости»: в Москве закроют монорельс. Он оказался дорогим и неэффективным
«Ведомости»: в Москве закроют монорельс. Он оказался дорогим и неэффективным 10:01
Отключить рекламу

Фигурантам дела «Нового величия» вынесли приговоры

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Люблинский районный суд Москвы огласил приговоры семи фигурантам дела «Нового величия». Текстовую трансляцию заседания вела «Медиазона».

Всех фигурантов признали виновными в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК). Трех из них приговорили к реальным срокам: Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии, Петр Карамзин — 6,5 лет. Оставшимся четырем фигурантам — Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину, Марие Дубовик и Анне Павликовой — назначили условные сроки от 4 до 6,5 лет, как и просила прокуратура. Защита, не дослушав приговор, заявила, что будет обжаловать его. Приговоренных к условным срокам освободили в зале суда.

В середине марта 2018 года силовики задержали десятерых участников так называемой организации «Новое величие». Их обвинили в создании экстремистского сообщества с целью свержения конституционного строя России. Все фигуранты не признавали вину. В начале 2019-го лингвистическая экспертиза не нашла признаков экстремизма в документах «Нового величия». Подробнее о резонансном уголовном деле «Афиша Daily» писала здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
драма
Секрет
Мелодрама про пользу позитивного мышления
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Афиша Daily
Люди
Вячеслав Крюков
Максим Рощин
Анна Павликова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить