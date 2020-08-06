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Beabadoobee выпустила клип на песню «Sorry»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:59

Филиппино-британская поп-певица Беатрис Кристи Лаус, более известная под псевдонимом Beabadoobee, выпустила клип на песню «Sorry». Трек войдет в грядущий альбом исполнительницы «Fake Flowers».

Певица объявила, что альбом выйдет 16 октября. На пластинке будет 12 песен: «Care», «Worth It», «Dye It Red», «Back to Mars», «Charlie Brown», «Emo Song», «Sorry», «Further Away», «Horen Sarrison», «How Was Your Day?», «Together» и «Yoshimi, Forest, Magdalene».

Как отметила Beabadoobee, сингл «Sorry» посвящен «признанию ошибок в дружбе и наблюдению за тем, как кто‑то любимый срывается и исчезает как личность». Также певица называет песню «личным напоминанием никогда не воспринимать как должное то, что у человека могло бы быть».

Ранее в июле Beabadoobee выпустила клип на песню «Care». Этот трек передает злость певицы на общество и мир вокруг.

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