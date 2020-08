Филиппино-британская поп-певица Беатрис Кристи Лаус, более известная под псевдонимом Beabadoobee, выпустила клип на песню «Sorry». Трек войдет в грядущий альбом исполнительницы «Fake Flowers».

Певица объявила, что альбом выйдет 16 октября. На пластинке будет 12 песен: «Care», «Worth It», «Dye It Red», «Back to Mars», «Charlie Brown», «Emo Song», «Sorry», «Further Away», «Horen Sarrison», «How Was Your Day?», «Together» и «Yoshimi, Forest, Magdalene».