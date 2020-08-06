Героиня документального фильма Netflix о насилии покончила с собой

Дейзи Колман, героиня документального фильма Netflix «Одри и Дейзи», покончила с собой. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на мать девушки.
Колман изнасиловали в 2012 году в возрасте 14 лет. Насильнику девушки Мэттью Барнетту на тот момент было 17. Мать жертвы Мелинда Колман рассказывала, что нашла дочь после случившегося в одной футболке и трусах на улице при минусовой температуре.
«Я бы хотела забрать ее боль! Ей так и не стало лучше после того, что те парни сделали с ней, и это нечестно. Моей девочки больше нет», — написала у себя в фейсбуке Мелинда Колман.
Дело Дейзи стало резонансным в США — девушку начали травить, и ее семье пришлось переехать. Вскоре полиция закрыла дело, так и не наказав виновника. По словам матери Дейзи, это произошло из‑за связей семьи Мэттью Барнетта с местными чиновниками.
В 2016 году на Netflix вышел документальный фильм «Одри и Дейзи». Его вторая героиня — Одри Потт — также подвергалась травле и покончила с собой через несколько месяцев после изнасилования в 2012 году.