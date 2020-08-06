«Я подумываю со всем этим покончить»: посмотрите трейлер нового фильма Чарли Кауфмана

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма Чарли Кауфмана «Я подумываю со всем этим покончить». Посмотреть его можно на ютьюбе.

По сюжету главный герой фильма Джейк отправляется вместе со своей девушкой на ферму. Та задумывается о том, чтобы закончить отношения. Начинается снежная буря, и они оказываются заперты на ферме с родителями Джейка, а девушка начинает «сомневаться во всем, что она знала до этого о себе, своем молодом человеке и окружающем мире».