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«Я подумываю со всем этим покончить»: посмотрите трейлер нового фильма Чарли Кауфмана

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:41

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма Чарли Кауфмана «Я подумываю со всем этим покончить». Посмотреть его можно на ютьюбе.

По сюжету главный герой фильма Джейк отправляется вместе со своей девушкой на ферму. Та задумывается о том, чтобы закончить отношения. Начинается снежная буря, и они оказываются заперты на ферме с родителями Джейка, а девушка начинает «сомневаться во всем, что она знала до этого о себе, своем молодом человеке и окружающем мире».

Роли в фильме исполнили Джесси Племонс («Фарго»), Джесси Бакли («Чернобыль»), Тони Коллетт («Маленькая мисс Счастье») и Дэвид Тьюлис («Мальчик в полосатой пижаме», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Фарго»).

Чарли Кауфман — режиссер фильмов «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Аномализа». Он также написал сценарии к картинам «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптация», поставленным Спайком Джонзом, и «Звериной натуре» и «Вечному сиянию чистого разума» Мишеля Гондри.

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