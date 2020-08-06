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В Минске задержали главу предвыборного штаба Светланы Тихановской — единого кандидата от оппозиции

Семён Гудошников
Сегодня в 12:48

В Беларуси люди, представившиеся сотрудниками МВД, задержали главу предвыборного штаба Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом пишет Tut.by со ссылкой на представителей штаба.

Они уточнили, что Мороз была задержана на выходе из литовского посольства в Минске, куда она пришла для подачи документов на визу. Причины задержания неизвестны.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Основные соперники Александра Лукашенко — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало — к выборам не допущены. Бабарико и Тихановский задержаны, Цепкало уехал из страны, опасаясь преследования. Белорусская оппозиция объединилась вокруг зарегистрированного кандидата Светланы Тихановской — супруги задержанного Сергея Тихановского.

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