В России выявили 5267 новых случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Петербурге, Ростовской области и Красноярском крае.

В России за сутки выявили 5267 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 7331 человек, за все время — 676 357. Умерли 116 пациентов, за весь период — 14 606. Всего в стране зафиксировано 871 894 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 18,8 млн человек. Более 11,3 млн из них выздоровели, свыше 707 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,8 млн), на втором — Бразилия (2,8 млн), на третьем — Индия (1,9 млн).