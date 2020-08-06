«Кандидат от партии Сук и Кобелей»: ростовчанин выдвинул своего пса на выборы в городскую думу

У Пикселя Запеканкина также есть сайт . «Всю свою сознательную жизнь он прожил здесь. Знает все мусорки, кусты и деревья. Два раза в день он обходит микрорайон и как никто другой знает его проблемы», — написал Пименов.

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов выдвинул на выборы в городскую думу своего бостонского терьера по кличке Пиксель Запеканкин. Об этом он сообщил у себя в фейсбуке.

Предвыборная программа пса насчитывает 15 пунктов. Среди них — «гулять не два, а три раза в день», «каждый человек должен иметь собаку», «федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях» и «без собаки — человек не считается человеком и лишается избирательных прав».

Хозяин пса рассказал, что в 2019 году, когда в Ростове-на-Дону проходили выборы, он сам пытался стать депутатом, но избирком не принял его документы, потому что в них нашли ошибки — после этого у Пименова отпало желание баллотироваться. Пес же, по задумке мужчины, может говорить то, что думает.

«У людей есть потребность голосовать. Но нет достойных кандидатов. А тут пес, за него и проголосовать не стыдно. Тем более другим кандидатам теперь придется соревноваться с псом», — сказал Пименов.

На сайте предвыборной кампании Пикселя также продается мерч с псом. Есть также возможность донаты: «подарок» или «двойной подарок Пикселю». Пименов уточнил, что «все события вымышлены и совпадения случайны», а «права не защищены».

Однако, по российским законам, баллотироваться собака не может: депутатом одномандатного избирательного округа может стать только гражданин России, живущий в пределах соответствующего округа.