Дело Хачатурян рассмотрят присяжные, Crew Dragon вернулся на Землю и другие новости дня

Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных. Их отбор начнется 31 августа в Мосгорсуде и будет открытым.

В России за сутки выявили 5394 случая коронавируса. За весь период в стране зарегистрировали 856 264 заболевших, умерли более 14 тыс.

В Киеве неизвестный захватил отделение банка, заявив, что у него бомба. Злоумышленник требовал, чтобы ему предоставили прямой эфир. Спецназ задержал преступника.

В отношении бывших десантников, подравшихся в парке Горького с росгвардейцами, возбудили уголовное дело. В ходе конфликта два сотрудника Росгвардии получили травмы.

Минздрав рекомендовал включить препарат «Спинраза» для лечения спинально-мышечной атрофии в список жизненно важных. Это одно из самых дорогих лекарств в мире, один укол которого стоит 8 млн рублей.

Мосгорсуд оправдал по делу о хулиганстве футболиста Павла Мамаева, его срок сократили до одного года исправительных работ. Приговор Александру Кокорину остался без изменений. Он наказание уже отбыл.

Сергей Шнуров возглавил рейтинг богатейших звезд шоу-бизнеса в России по версии Forbes. На втором месте оказался Егор Крид, на третьем — Дима Билан.

Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю после своего первого пилотируемого полета к МКС. Он приводнился в Мексиканском заливе у берегов Флориды.

Отец Бритни Спирс опроверг обвинения фанатов в ограничении ее свободы опекунами. Он попросил не вмешиваться в жизнь его семьи.

Фестиваль «Архстояние», который был намечен на конец июля, пройдет в Никола-Ленивце с 4 по 6 сентября. Вот что ждет его гостей.

Вирджил Абло запустил инстаграм о закулисье бренда Off-White. Дизайнер уже рассказал в нем о работе над круизной коллекцией Resort 2021.

В сети появилось очередное посмертное видео рэпера Juice WRLD — на трек «Come & Go», записанный им вместе с диджеем Marshmello.

9 августа на парковке ТЦ «Мега Химки» пройдет музыкальный фестиваль Deli Music Day в формате драйв-ин — для посетителей на автомобилях. В лайнапе — Cream Soda, Niletto, Baston и «Нервы», подробности — здесь.