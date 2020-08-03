Отец Бритни Спирс опроверг обвинения фанатов в ограничении ее свободы опекунами

Джейми Спирс, отец поп-певицы Бритни Спирс, заявил изданию Page Six, что движение #FreeBritney («Освободите Бритни») не должно вмешиваться в дела его семьи.

«Все эти конспирологи ничего не знают [о ситуации в семье Спирс]. Никто в мире не знает. Пусть суд Калифорнии решает, что лучше для моей дочери. Больше никого это не касается <…> Я люблю свою дочь. Я люблю всех своих детей. Но все это наше дело. Частное дело», — сказал Джейми Спирс.

Он также признался, что больше всего его беспокоят агрессивно настроенные участники движения, которые преследуют членов семьи и даже отправляют им угрозы. «Это ужасно. Нам не нужны такие фанаты», — утверждает отец певицы.

Кроме того, Джейми Спирс отверг все обвинения участников #FreeBritney в растрате денег Бритни Спирс. По его словам, он регулярно вынужден отчитываться перед судом «за каждый потраченный цент» и ничего не мог украсть, даже если бы захотел.

Джейми Спирс контролирует все фонды и финансы Бритни Спирс с 2008 года, после того как в 2007 у нее случился публичный срыв. Также из‑за возможных психических проблем певицы над ней оформлено опекунство, и Джейми утверждает, что это «замечательная вещь, которая случалась с их семьей».

Движение #FreeBritney было запущено этим летом. Фанаты Бритни Спирс считают, что опекуны фактически лишили ее прав и свободы, заставляют принимать лекарства и запрещают делать что‑либо против их воли и без их ведома.

В июле певица опубликовала в своем тиктоке безобидное видео, где, помимо прочего, выполнила предложение из комментария под предыдущим роликом: «Если вам нужна помощь, наденьте желтую рубашку в следующем видео». Это сразу породило теории заговоров, а обеспокоенные фанаты даже запустили петицию с требованием предоставить Бритни возможность нанять своего собственного юриста, чтобы защитить собственные права. Петицию подписали уже почти 250 тыс. человек.