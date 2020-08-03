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Сергей Шнуров и Егор Крид возглавили рейтинг богатейших звезд шоу-бизнеса по версии Forbes

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:57

Издание Forbes представило рейтинг звезд отечественного шоу-бизнеса с самыми высокими доходами. Ознакомиться с ним можно здесь.

Первое место в рейтинге занял глава группы «Ленинград» Сергей Шнуров, чьи доходы издание оценило в 8,8 млн долларов, а за выступление музыкант, по данным Forbes, зарабатывает от 150 до 300 тыс. долларов.

На втором месте расположился Егор Крид, чье состояние насчитывает 6,9 млн долларов. До этого вторая строчка рейтинга принадлежала «королю эстрады» Филиппу Киркорову, который сегодня, обладая доходом в 6,6 млн долларов, переместился на пятое место в списке.

Третья строчка рейтинга ушла Диме Билану, чье состояние насчитывает 6,8 млн долларов.

Всего в перечне деятелей шоу-бизнеса от Forbes 20 позиций. Для рейтинга отменили планку отсечения по возрасту, которая ранее использовалась в рейтинге издания «40 звезд до 40 лет».

«В результате в новый рейтинг вошли восемь молодых музыкантов и шоуменов — их доходы мы взяли из июльского рейтинга «40 до 40» — и двенадцать героев старше 40 лет, доходы которых мы последний раз пересчитывали в 2018 году», — говорится в материале.

При подсчете доходов учитывались гонорарные выплаты и распределение доходов между артистом и его командой, при этом принимались во внимание только «доходы, полученные артистами за счет эксплуатации своего таланта».

В рейтинг Forbes также попали Баста, Тимати, группа «Би-2», Николай Басков, Сергей Лазарев, Ксения Собчак, Александр Ревва, Дмитрий Нагиев и другие знаменитости.

В мае Forbes выпустил рейтинг перспективных россиян до 30 лет. В него вошли музыканты Моргенштерн и Катя Кищук, комик Нурлан Сабуров и другие.

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