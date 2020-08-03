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Мосгорсуд отменил приговоры футболистам Мамаеву и Кокорину

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:51

Мосгорсуд 3 августа оправдал по делу о хулиганстве футболиста Павла Мамаева, а приговор Александру Кокорину остался без изменений. Об этом сообщает ТАСС.

Суд снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ. В суде заявили, что Мамаев может рассчитывать на реабилитацию после оправдания по делу о хулиганстве.

Приговор Александру Кокорину суд признал законным, срок в виде 1,5 лет лишения свободы остался без изменений. Кокорин, уже отбывший наказание, от дальнейшего отбытия освобожден.
Также отменили приговоры, вынесенные Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, а дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирила Кокорина по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Кирила Кокорина оправдать по статье 116 УК РФ «Побои» по эпизоду с избиением гендиректора НАМИ Сергея Гайсина», — приводят решение суда «Известия».

Суд также постановил удержать 10% с зарплаты братьям Кокориным, Мамаеву и Протасовицкому. У них есть возможность реабилитации. Адвокаты Кокорина и Мамаева обжалуют повторное решение Мосгорсуда по делу о хулиганстве и побоях.

«Суд не учел целого ряда обстоятельств, не принял нашу позицию о том, что действия Кокорина нельзя квалифицировать как хулиганство. Вероятно, нас ждет уже очередной тайм по этому делу — мы будем обжаловать нынешнее решение», — рассказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

Все четверо фигурантов дела уже на свободе: Мамаев и братья Кокорины вышли на свободу 17 сентября, а Протасовицкому не дали выйти по УДО, он а футболисты возобновили профессиональную деятельность. 2 августа Кокорин стал игроком московского футбольного клуба «Спартак».

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы признал футболистов виновными в хулиганстве и побоях по делу о драках в Москве. Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 18 месяцам лишения свободы, Мамаева — к 17 месяцам колонии. Всем им зачли время, проведенное после ареста в СИЗО.

В октябре 2018 года «Афиша Daily» восстановила хронологию событий, которые привели к аресту Кокорина и Мамаева, обвиненных в избиении трех человек. Тогда же мы собрали мнения разных людей об этом аресте.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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