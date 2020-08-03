Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС

Корабль с пилотами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном «приводнился» в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида. На борту модуля на всякий случай даже был припасен трехдневный запас провизии на случай непредвиденных обстоятельств, но все прошло по плану.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA .

Корабль Crew Dragon вышел на орбиту и пристыковался к МКС 31 мая — это первый случай в истории человечества, когда космонавтов в космос отправила частная компания.

«Батут работает» — ответил тогда основатель SpaceX Илон Маск на твит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из 2014 года, издевательски предложившего США использовать батуты, чтобы отправлять своих космонавтов к МКС (с 2011 года после закрытия программы Space Shuttle и до мая 2020 США отправляли своих космонавтов на МКС только в российских «Союзах»)