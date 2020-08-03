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Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС

Илья Голубев
Сегодня в 9:06

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Корабль с пилотами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном «приводнился» в Мексиканском заливе у берегов штата Флорида. На борту модуля на всякий случай даже был припасен трехдневный запас провизии на случай непредвиденных обстоятельств, но все прошло по плану.

Корабль Crew Dragon вышел на орбиту и пристыковался к МКС 31 мая — это первый случай в истории человечества, когда космонавтов в космос отправила частная компания.

«Батут работает» — ответил тогда основатель SpaceX Илон Маск на твит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из 2014 года, издевательски предложившего США использовать батуты, чтобы отправлять своих космонавтов к МКС (с 2011 года после закрытия программы Space Shuttle и до мая 2020 США отправляли своих космонавтов на МКС только в российских «Союзах»)

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