Против бывших десантников, подравшихся в парке Горького с росгвардейцами, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после массовой драки в парке Горького с участием десантников и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова руководителя столичного главка СК Юлии Ивановой.

Дело возбудили из‑за того, что двое росгвардейцев в результате потасовки получили травмы. Как утверждает следствие, они «пресекали нарушение общественного порядка».

По словам Ивановой, следователи нашли участников конфликта, в данный момент устанавливается полная картина произошедшего. В пресс-службе Росгвардии при этом сообщили о задержании одного участника драки.

2 августа в парке Горького праздновавшие День ВДВ бывшие десантники устроили массовую драку с сотрудниками Росгвардии. Сообщалось, что драка началась из‑за того, что силовики пытались задержать пьяного десантника. В итоге на месте происшествия работал ОМОН.