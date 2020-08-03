Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, Ханты-Мансийском АО, Московской области, Петербурге, Иркутской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской областях, Красноярском и Краснодарском краях, Омской области.

В России за сутки выявили 5394 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

За сутки выздоровели 3420 человек, за все время — более 653 тыс. Умерли 79 пациентов, за весь период — 14 207. Всего в стране зафиксировано 856 264 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 18 млн человек. Более 10,6 млн из них выздоровели, свыше 689 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (4,6 млн), на втором — Бразилия (2,7 млн), на третьем — Индия (1,8 млн).