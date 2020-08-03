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Фестиваль «Архстояние» пройдет в сентябре. Вот что ждет его гостей

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который был намечен на конец июля, все-таки пройдет в Никола-Ленивце, но уже в начале осени. Мероприятие продлится три дня — с 4 по 6 сентября, а его темой станет лень. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Они отметили, что территория арт-парка Никола-Ленивец огромна и обойти ее полностью — вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. О том, как правильно лениться в этом месте, расскажут современные художники через новые объекты, перформанс и музыку.

Игорь Шелковский при поддержке «Музея AЗ» возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, Иван Горшков создаст мифологическую беседку. К участникам «Архстояния» присоединятся авторы арт-резиденции 2019/2020. Куратором фестиваля в этом году станет архитектор и художник Антон Кочуркин.

Игорь Шелковский. Красный лес. Эскиз

© Пресс-материалы
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Алексей Лука. Дом художника. Эскиз

© Пресс-материалы
2 из 3

Иван Горшков. Беседка. Эскиз

© Пресс-материалы
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Кроме новых арт-объектов гостей ждут образовательная, музыкальная и экологическая программы. Их организаторы объявят отдельно. Узнать подробнее об авторах этого года и купить билеты можно на сайте «Архстояния». Билет для одного гостя на три дня пока стоит 3500 рублей, но впоследствии его цена будет расти.

Международный фестиваль «Архстояние» уже более 10 лет проходит в деревне Никола-Ленивец Калужской области. За это время в нем приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Роше, Николай Полисский, Александр Бродский, Адриан Гейзе, нидерландское бюро West 8, российское Manipulazione Internazionale и другие. Они создали более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории. Подробнее о фестивале прошлого года можно прочитать здесь.

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