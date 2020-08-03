Фестиваль «Архстояние» пройдет в сентябре. Вот что ждет его гостей

Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», который был намечен на конец июля, все-таки пройдет в Никола-Ленивце, но уже в начале осени. Мероприятие продлится три дня — с 4 по 6 сентября, а его темой станет лень. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Они отметили, что территория арт-парка Никола-Ленивец огромна и обойти ее полностью — вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. О том, как правильно лениться в этом месте, расскажут современные художники через новые объекты, перформанс и музыку.

Игорь Шелковский при поддержке «Музея AЗ» возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, Иван Горшков создаст мифологическую беседку. К участникам «Архстояния» присоединятся авторы арт-резиденции 2019/2020. Куратором фестиваля в этом году станет архитектор и художник Антон Кочуркин.