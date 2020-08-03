Cream Soda, Niletto и «Нервы» выступят на парковке «Мега Химки» в формате Drive-In

На парковке ТЦ «Мега Химки» 9 августа пройдет музыкальный фестиваль Deli Music Day в формате Drive-In — для посетителей на автомобилях.

В лайнапе фестиваля — Cream Soda, Niletto, Baston и «Нервы». На парковке построят сцену, перед которой будут стоять автомобили, а выступления будут транслироваться на специальной частоте для прослушивания в FM-приемниках посетителей.