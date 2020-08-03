Вирджил Абло запустил инстаграм о закулисье бренда Off-White

В нем дизайнер будет делиться снимками с бэкстейджа, эскизами моделей и фрагментами рабочих переписок. Абло уже рассказал в новом аккаунте о работе над круизной коллекцией Resort 2021.

«Если бы я был 17-летним подростком и я бы хотел узнать, как пробраться в индустрию моды, все, что мне было бы нужно, — это документалка или инстаграм-аккаунт, где я мог бы увидеть, как идея превращается в реальность, потому что потом я бы смог использовать это так, как хочу. Так что этот аккаунт для меня будет домом будущих сезонов, местом, где мы будем рассказывать и показывать наш процесс, впуская людей в ДНК Off-White, а не только показывая его поверхность», — рассказал Абло в интервью для Vogue.

Вирджил Абло — американский дизайнер одежды, креативный директор Louis Vuitton и Off-White. В 2019 году он запустил собственный бренд Virgil Abloh.