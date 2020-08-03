В Киеве неизвестный захватил отделение банка, заявив, что у него бомба. Его обезвредил спецназ

Неизвестный захватил помещение банка в киевском бизнес-центре «Леонардо». Злоумышленник заявил, что у него бомба, сообщает «Интерфакс».

Мужчина зашел в отделение банка и заявил, что бомба находится у него в рюкзаке, после чего попросил вызвать полицию. В настоящее время полицейские ведут с ним переговоры, рассказал на фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, представительница «Универсал-банка» обратилась в полицию в 12.00 и сообщила, что в помещение вошел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, угрожающий бомбой. «Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», — уточнил Геращенко.

Он также отметил, что в действие введена специальная полицейская операция «Гром». «Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться», — рассказал замглавы МВД. Геращенко попросил киевлян некоторое время обходить район перекрестка улиц Хмельницкого и Владимирской.

21 июля террорист захватил автобус в украинском Луцке и в ходе 12-часовых переговоров потребовал от президента страны Владимира Зеленского призвать всех посмотреть фильм «Земляне». Тот его просьбу выполнил. Террориста задержали, никто из заложников не пострадал.