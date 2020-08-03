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Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:20

Московский городской суд рассмотрит дело двух старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины — с участием присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката девушек Алексея Липцера.

Отбор присяжных заседателей начнется 31 августа в Мосгорсуде. Он, по словам Липцера, пройдет в открытом режиме.

Также сестрам в ходе досудебной подготовки продлили меру пресечения и запретили участвовать в публичных массовых мероприятиях, рассказал Липцер. Защита просила изменить меру пресечения для сестер на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее девушкам запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и прессой.

Рассмотрения дела младшей сестры — Марии Хачатурян — начнется в Бутырском суде 10 августа и пройдет в закрытом режиме. Ранее ее признали невменяемой.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян были задержаны в июле 2018 года по подозрению в убийстве своего отца Михаила. Девушки сразу признали вину, но во время следствия выяснилось, что на протяжении многих лет отец подвергал их психологическому, физическому и сексуальному насилию. Следствие учло эти обстоятельства лишь как смягчающие.

В январе Генпрокуратура потребовала переквалифицировать дело сестер Хачатурян с убийства по предварительному сговору на необходимую самооборону. Следственный комитет отказался это сделать.

Подробно о деле сестер Хачатурян можно прочитать здесь, а здесь — узнать мнения адвокатов о том, могут ли оправдать девушек.

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