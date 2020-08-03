Это видео — визуалайзер, а официальный клип к треку вышел в середине июля (там Juice WRLD рубит мечом упырей и других монстров). «Come & Go» появился на первом посмертном альбоме рэпера «Legends Never Die» (первом, потому что, по словам источников, Juice WRLD оставил после себя очень много неизданного материала, который, вероятно, его представители еще опубликуют в том или ином виде).

Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго после того, как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

Предыдущий альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019 года. В том же году, в октябре, Juice вместе с Future выпустил совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.