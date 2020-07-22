Три с половиной года Юрию Дмитриеву, фильм о Present Perfect и другие новости дня

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии строго режима. По словам адвоката, историк должен выйти на свободу в ноябре.

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал вину по делу о распространении порнографии. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

В России за сутки коронавирус нашли еще у 5862 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 789 190.

В московском парке Горького 24 июля пройдет традиционный выпускной для школьников. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сказала, что это позволяют сделать снижающиеся показатели по заболеваемости.

Продолжение российского MeToo. В домогательствах обвинили игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. Журналистка The Bell Екатерина Аренина сказала, что Скипский приставал к ней, трогал и пытался поцеловать, когда ей было 17 лет.

Режиссер треш-фильмов Джон Уотерс стал лицом осенней коллекции Yves Saint Laurent. Он присоединился к таким знаменитостям, как Ленни Кравиц, Мэрилин Мэнсон, Киану Ривз и Кортни Лав.

Аудитория социальных сетей превысила половину населения Земли. Самой популярной платформой остается Facebook, на втором месте YouTube, на третьем WhatsApp.

Телеканал CW снимет сериал по мотивам рассказа Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон». Он о девушке, которая случайно пробила свою голову гвоздем и увидела Иисуса. Когда премьера, пока не известно.

«Союзмультфильм» продолжает воскрешать героев старых советских мультфильмов. Следующий на очереди — медвежонок Умка, про которого решили снять полноценный мультсериал после прошлогодней юбилейной серии.

В сети появился документальный фильм «Идеальное настоящее» о музыкальном фестивале Present Perfect. «Это 18-минутный искренний рассказ о мотивации, мечтах и бесконечной любви к своему делу, нашедшему отклик в десятках тысяч сердец», — поделились создатели.

Thomas Mraz выпустил клип на трек «Снэйклорд». В нем появляются все шесть альтер эго музыканта, которые сражаются друг с другом, — это была главная тема пластинки «Random-6».

Okko представит новую серию онлайн-экскурсий по Третьяковской галерее. О шедеврах русского авангарда расскажут гендиректор музея Зельфира Трегулова и актер Константин Хабенский. Посмотреть фильм можно будет на Okko 24 июля, в 19.00.

Новость для тех, кому не хватало мотивации уехать из Москвы на выходные: до конца июля «Ситимобил» дарит скидку 20% на поездки за город. Акцией можно пользоваться дважды в неделю, подробности читайте тут. А определиться с местом назначения поможет наш мини-гид по пляжам Подмосковья.