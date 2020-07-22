«Союзмультфильм» готовит сериал про медвежонка Умку

«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом про медвежонка Умку. Об этом директор киностудии Борис Машковцев рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика».

«В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений», — отметил он. Также Машковцев заявил, что всего запланировано 26 эпизодов, а проектом уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.

Оригинальный мультфильм о медвежонке Умке вышел в 1969 году. Его режиссерами были Владимир Попов и Владимир Пекарь. После этого выпустили еще две части: последнюю — в 2019 году, к пятидесятилетию первого мультфильма.

«Союзмультфильм» активно возвращает на экраны персонажей популярных мультфильмов, созданных им еще во времена Советского Союза. В 2018 году вышло «Возвращение в Простоквашино», а на этот год запланированы новые серии «Ну, погоди!» (недавно киностудия показала новых персонажей перезапуска).