перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер хоккеист, олимпийский чемпион Александр Гусев 13:29
Тверской врач рассказал, как его увезли на допрос в Краснодарский край из‑за репоста в паблике 13:07
«Союзмультфильм» готовит сериал про медвежонка Умку 12:58
Thomas Mraz выпустил клип на трек «Снэйклорд» 12:29
okko / okko.tv Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее
Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее 12:07
Во «Вкусвилле» появились автоматы с питьевой водой. До литра наливают бесплатно 11:56
В Суздале прошел фестиваль трейлраннинга RZD Golden Ring Ultra Trail 100 11:29
В России за сутки выявили 5862 случая коронавируса 10:58
«2021 год покажет»: врио главы Хабаровского края Дегтярев рассказал о планах в прямом эфире 10:48
Pixabay В Москве пройдет традиционный выпускной для школьников
В Москве пройдет традиционный выпускной для школьников 10:35
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии 9:55
Снуп Догг побаттлит против DMX на Verzuz Battle. Вы не ослышались 9:55
Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психдиспансера 9:19
Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» 8:47
Webster2703/Pixabay Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле
Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле 3:54
Spotify запускает видеоподкасты 3:31
Дуа Липа написала, что коренными жителями Косово являются албанцы. За это ей пришлось объясняться 3:06
Люди с ВИЧ смогут усыновлять детей 2:05
Умер актер Андрей Сиротин. Ему было 34 года 0:56
На Фарерских островах убили более 250 китов 0:17
Отключить рекламу

«Союзмультфильм» готовит сериал про медвежонка Умку

Анастасия Цой
Сегодня в 12:58

«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом про медвежонка Умку. Об этом директор киностудии Борис Машковцев рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика».

«В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений», — отметил он. Также Машковцев заявил, что всего запланировано 26 эпизодов, а проектом уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.

Оригинальный мультфильм о медвежонке Умке вышел в 1969 году. Его режиссерами были Владимир Попов и Владимир Пекарь. После этого выпустили еще две части: последнюю — в 2019 году, к пятидесятилетию первого мультфильма.

«Союзмультфильм» активно возвращает на экраны персонажей популярных мультфильмов, созданных им еще во времена Советского Союза. В 2018 году вышло «Возвращение в Простоквашино», а на этот год запланированы новые серии «Ну, погоди!» (недавно киностудия показала новых персонажей перезапуска).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
рок
Ник Кейв (онлайн-трансляция)
Звезда пронзительного и сокрушительного мессианского арт-рока
детектив
Достать ножи
Запутанный детектив с большим количеством голливудских звезд — от режиссера «Петли времени» и «Последних джедаев»
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Люди
Борис Машковцев
Владимир Попов
Владимир Пекарь
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить