Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину по делу о распространении порнографии

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков признал вину по делу о распространении порнографии. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на его адвоката Максима Пашкова.

Ранее Худякову смягчили обвинение: его переквалифицировали с части 3 статьи 242 «Распространение порнографии группой лиц с использованием интернета» на часть 1 этой же статьи — «Распространение порнографии». Кроме того, из‑за смягчения обвинения его выпустили из СИЗО.

По словам адвоката, его подзащитный «признал вину в том, что пересылал фото в одном из чатов». Теперь Худякову грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Под стражей до сих пор находится создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Против него возбуждены семь уголовных дел: два о вымогательстве, два о распространении порнографии, одно о клевете и два по статье об оскорблении представителя власти.

Воронцов не признает вину. На заседании суда он заявил, что возбужденные против него дела — это «месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции». Паблик «Омбудсмен полиции» появился в нескольких социальных сетях в 2017 году. Воронцов позиционирует его как правозащитный проект.