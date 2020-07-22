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Джон Уотерс стал новым лицом Yves Saint Laurent

Семён Гудошников
Сегодня в 18:34

Режиссер Джон Уотерс присоединился к Ленни Кравицу и стал лицом осенней коллекции Yves Saint Laurent, сообщается в инстаграме бренда.

Таким образом, режиссер присоединился к таким знаменитостям, как Мэрилин Мэнсон, Киану Ривз и Кортни Лав. Автором фотографии для инстаграма стал Дэвид Симс, который уже давно сотрудничает с креативным директором бренда Энтони Ваккарелло.

Джон Уотерс — американский режиссер, актер, сценарист и продюсер, автор нескольких скандальных фильмов. Его самая известная работа — фильм «Розовое фламинго» — имеет славу «самого отвратительного фильма всех времен».

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