Игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в харассменте в отношении несовершеннолетних

В качестве примера харассмента девушка приводит ситуацию, когда Скипский потрогал ее за ягодицу в баре — это случилось летом, после того как Аренина закончила десятый класс. Журналистка отметила, что после этого «ничего такого в школе больше не было», а она относилась к Скипскому негативно. По ее словам, она была не единственной ученицей, к которой мог приставать Скипский.

По ее словам, Скипский работал учителем географии у Арениной в школе, а она ходила к нему на тренировки по «ЧГК». Журналистка отметила, что Скипский часто пошло шутил об ученицах, «но повестка тогда была другая».

Журналистка The Bell Екатерина Аренина запустила в твиттере тред, где рассказала, что к ней приставал, трогал и пытался поцеловать игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский . Сама Аренина в тот момент была несовершеннолетней.

Аренина уточнила, что у нее был секс со Скипским — но на тот момент она уже была совершеннолетней, а игрок «Что? Где? Когда?» у нее уже не преподавал. Она написала, что сделала это в «порыве ненависти к себе», потому что переживала расставание с первой любовью.

«Меня довольно сильно бесит, что все знают, но никто ничего не делает, поэтому вот так. Отдельно интересно, знает ли обо всем этом его жена (да, он все это время был женат, и у него растет ребенок). Ну и у меня нет цели как‑то страшно наказать или что‑то подобное, просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям», — написала девушка.

«Афиша Daily» запросила комментарий Скипского об обвинениях в харассменте, но ответа пока не поступило.

Михаил Скипский в 2010 и 2016 годах получал «Хрустальную сову» — приз, который раз в сезон вручается лучшему игроку «Что? Где? Когда?».

Ранее в московской медиатусовке разгорелся другой подобный скандал — 13 июля в твиттере появились обвинения в многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии. В них обвинили в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером, Сергей Простаков также ушел из «МБХ медиа».

О харассменте также заявляли работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», «Барка», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика».