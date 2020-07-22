«Идеальное настоящее»: вышел фильм о фестивале Present Perfect

Хронометраж картины — 18 минут. В них поместились интервью с организаторами, музыкантами и единомышленниками, а также кадры с Present Perfect в 2019 году. Картину снимали в прошлом июле, в течение двух недель подготовки к фестивалю, а монтировали последние 10 месяцев.

«Это 18-минутный искренний рассказ о мотивации, мечтах и бесконечной любви к своему делу, нашедшему отклик в десятках тысяч сердец. Это фильм о вдохновении и смыслах, которые вложены в Present Perfect и раскрыты через слова его организаторов, артистов и единомышленников», — говорится в описании ролика.

«Идеальное настоящее» посвящен Петербургу и комьюнити Roots United, без которых Present Perfect никогда бы не состоялся.

Фестиваль электронной музыки Present Perfect проходит в Петербурге каждое лето с 2015 года. В прошлый раз он по традиции занял площадки «Севкабель-порта» на три дня — с 26 по 28 июля. Этим летом фестиваль перенесли на неопределенный срок из‑за пандемии коронавируса.