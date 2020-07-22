Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее

Мультимедийный сервис Okko представит новую серию онлайн-экскурсий по Третьяковской галерее. На этот раз о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу расскажут гендиректор музея Зельфира Трегулова и актер Константин Хабенский.

Девять историй будут посвящены отечественным художникам первой половины XX века: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко. Как отмечают создатели экскурсии, зрители смогут прогуляться по залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: «Купание красного коня» (1912) Петрова-Водкина, «Венчание» (1918) Шагала, «Москву» (1913) Лентулова, «Портрет Евгении Ивановны Киркальди» (1910) кисти Машкова и другие.

Основой художественной концепции фильма стал «диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино». Выбор подобной эстетики обусловлен колоссальным влиянием картины Малевича «Черный супрематический квадрат» на искусство ХХ века. «С развитием сюжета происходит переход к цветному изображению, что само по себе является отсылкой к творчеству мастеров авангарда, которые придавали особое значение работе с цветом», — отмечают создатели экскурсии.

Посмотреть фильм можно будет в 19.00 на Okko 24 июля. Он будет доступен для всех зарегистрированных пользователей сервиса, а также в приложениях для iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.