Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее

Мультимедийный сервис Okko представит новую серию онлайн-экскурсий по Третьяковской галерее. На этот раз о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу расскажут гендиректор музея Зельфира Трегулова и актер Константин Хабенский.
Девять историй будут посвящены отечественным художникам первой половины XX века: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко. Как отмечают создатели экскурсии, зрители смогут прогуляться по залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: «Купание красного коня» (1912) Петрова-Водкина, «Венчание» (1918) Шагала, «Москву» (1913) Лентулова, «Портрет Евгении Ивановны Киркальди» (1910) кисти Машкова и другие.
Основой художественной концепции фильма стал «диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино». Выбор подобной эстетики обусловлен колоссальным влиянием картины Малевича «Черный супрематический квадрат» на искусство ХХ века. «С развитием сюжета происходит переход к цветному изображению, что само по себе является отсылкой к творчеству мастеров авангарда, которые придавали особое значение работе с цветом», — отмечают создатели экскурсии.
Посмотреть фильм можно будет в 19.00 на Okko 24 июля. Он будет доступен для всех зарегистрированных пользователей сервиса, а также в приложениях для iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.
«Я счастлива, что темой новой серии проекта «Третьяковка с…» стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terrae incognita. Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение — мировоззрение ХХ века», — рассказала Зельфира Трегулова, отметив, что ей было интересно работать с Хабенским.
В Okko и Сбербанке, который является главным партнером проекта, отметили, что решение сделать фильм с Хабенским появилось после того, как первая часть «Третьяковки с…» стала лидером по просмотрам и собрала на различных платформах около миллиона просмотров.
«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной жизни, но наступившая реальность дала нам возможность по-новому взглянуть на опыт «общения» с искусством и посещения музеев. <…> Сбербанку интересны проекты в области эдьютейнмента, и мы рады, что Третьяковская галерея доверяет нам смелые идеи и реализует их на нашей мультимедийной платформе», — заявила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова.
Героем первого фильма стал Сергей Шнуров, а серия была посвящена классике русской живописи из собрания музея в Лаврушинском переулке.