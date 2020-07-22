В Москве пройдет традиционный выпускной для школьников

Традиционный выпускной для школьников пройдет 24 июля в парке Горького в Москве. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

«Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать — показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников», — сказала Ракова.

Ранее, 27 июня, в «ВКонтакте» прошел онлайн-выпускной. На нем выступили Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, Niletto и другие. Ведущими были Ида Галич и Владимир Маркони.