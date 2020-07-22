Аудитория социальных сетей превысила половину населения Земли

Согласно новому отчету, представленному We Are Social и Hootsuite, аудитория социальных сетей в июле 2020 года составляет 3,8 млрд. человек. Тем самым число пользователей превысило половину населения земного шара.

С 2019 года активная аудитория интернета выросла более чем на 9%. Также нужно учитывать, что большинство социальных сетей запрещают регистрацию лицам до 13 лет. Это означает, что 65% людей, имеющих право использовать соцсети, имеют профили в интернете.

Самой популярной платформой остается Facebook, который используют 2,4 млрд. человек в месяц. Второе место занимает YouTube, аудитория которого составляет более 2 млрд. пользователей в месяц, а на третьем Whatsapp с 1,6 млрд. человек. Самый большой рост у Instagram — впервые число его пользователей превысило 1 млрд. человек.

Также исследователи утверждают, что в среднем пользователи используют социальные сети 6 часов 43 минуты в день. Это меньше, чем в прошлом году на 3 минуты. Большинство пользователей — мужчины, их доля составляет 55%.