В России за сутки выявили 5862 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже третий день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было даже меньше — 5842.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, ХМАО, Нижегородской области, Петербурге, Мурманской области, Алтайском крае, ЯНАО, Иркутской области, Красноярском крае и Челябинской области.