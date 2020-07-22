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В России за сутки выявили 5862 случая коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:58

В России за сутки выявили 5862 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Уже третий день подряд в стране регистрируют менее 6000 новых пациентов, вчера их было даже меньше — 5842.

Больше всего новых заболевших в Москве, Свердловской области, ХМАО, Нижегородской области, Петербурге, Мурманской области, Алтайском крае, ЯНАО, Иркутской области, Красноярском крае и Челябинской области.

За сутки выздоровели 9669 человек, за все время — более 572 тыс. Умерли 165 человек, за весь период — 12 745. Всего в стране зафиксировано 789 190 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 14,9 млн человек. Более 8,4 млн из них выздоровели, свыше 616 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,9 млн), на втором — Бразилия (2,1 млн), на третьем — Индия (1,1 млн).

Вчера в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса.

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