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Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии

Анастасия Цой
Сегодня в 15:05

Суд приговорил историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Прокуратура просила для него 15 лет. Адвокат уточнил, что «срок наказания определен предварительно, со слов судьи», а самого текста приговора он не видел. При этом на сайте Петрозаводского суда уже опубликован приговор. Заседание проходит в закрытом для журналистов режиме.

Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По делам о порнографии и о хранении оружия он был оправдан. По словам адвоката, историк должен выйти на свободу в сентябре.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

В мае более 150 российских деятелей культуры и науки подписали открытое письмо в поддержку Дмитриева. Среди подписавшихся были писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, режиссер Андрей Звягинцев и многие другие. В июне историка поддержали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

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