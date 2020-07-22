По рассказу Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон» снимут сериал

Американский телеканал CW выпустит сериал по мотивам рассказа Стивена Кинга «Откровения Бекки Полсон». Об этом пишет Deadline.

По сюжету главная героиня Бекка Полсон случайно выстрелила себе в голову из пистолета для забивания гвоздей. С гвоздем в голове она видит Иисуса, который говорит о том, что она избранная. Теперь Бекка должна остановить апокалипсис и доказать, что Земле можно дать второй шанс. Свою миссию она начинает с родного городка на Среднем Западе.

Производством сериала будет заниматься студия Warner Bros. TV, продюсерами станут Кэти Лавджой (сериал «Dead Inside») и Мэйси Калвер («Последний настоящий мужчина»), они же, судя по всему, напишут сценарий.