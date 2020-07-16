С 15 июля в Московской области для посещения — с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности — открыты пляжи. Рассказываем, где купаться в жаркие дни и как туда добраться.

Сенежское озеро

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Озеро Сенеж находится недалеко от Солнечногорска: это самое большое озеро в Московской области. Его история началась два века назад, когда небольшой водоем под названием Гущино расширили в десять раз из‑за строительства канала между Москвой-рекой и Волгой. Сегодня это просторная зона отдыха с двумя песчаными пляжами: вода в озере чистая и позволяет купаться. Еще один пляж на берегу озера находится на территории Дома творчества — там же есть прибрежная гостиница для приезжающих на несколько дней.

Как добраться: на электричке от Ленинградского вокзала до станции «Подсолнечная»

Новоалександрово

© novoaleksandrovo-zonaotdyha.ru

Пляж расположен на Клязьминском водохранилище на территории одноименной зоны отдыха. Песчаный берег и дно пляжа привлекает в летний сезон отдыхающих из Москвы и Подмосковья — люди часто приезжают позагорать или отдохнуть вместе с семьями. Вход на пляж свободный, заплатить придется лишь автомобилистам за парковочное место — 300 рублей за день. За отдельную плату можно воспользоваться дополнительными услугами: снять беседку, прокатиться на гидроцикле или «таблетке» и скатиться с надувной горки. На пляже также работают рестораны и бары.

Как добраться: от Савеловского вокзала до станции «Долгопрудная», далее автобусом № 33 до остановки «Новоалександрово»

Можайское водохранилище

© ilinskiy-plyazh.ru

Пляж принадлежит базе отдыха «Ильинский пляж», которая расположена на берегу Можайского водохранилища в ста километрах от Москвы. На территории Ильинского пляжа можно поставить палатку, арендовать дом или беседку. Отдыхающие могут арендовать лежаки и пляжные зонты. На берегу оборудованы туалеты, душевые кабинки и уголки для переодевания. Из возможностей досуга — классические катамараны, лодки и гидроциклы, а также водные бананы и плавучие беседки с горкой. Парковочное место стоит 150 рублей.

Как добраться: от Белорусского вокзала до станции «Можайск», далее на автобусе № 31, 37 или 44 до остановки «Дом отдыха “Ильинское”»

Рублево

© пляж-рублево.рф

Пляж расположен на Москве-реке к северо-западу от МКАДа. Это популярное для отдыха место расположено относительно недалеко от города, поэтому найти свободное место на пляже в жаркие дни может быть сложно — по заявлению администрации, в купальный сезон «Рублёво» посещают до семи тысяч человек. Пляж открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Вход платный: билет для взрослых стоит 300 рублей, но для детей 6-14 лет и пенсионеров — 50. На территории работают спортивные площадки и водные аттракционы, а в пунктах проката можно арендовать катамаран, шезлонг или зонт.

Как добраться: от станции метро «Молодежная» на автобусе № 127 или от станции метро «Крылатское» на автобусе № 129 до остановки «Рублевский пляж»

Пироговское водохранилище

© vk.com/buhta_radosti

Пироговское водохранилище — это крупный водоем, который с момента образования в 1930-х годах был важным судоходным направлением. Сейчас навигация по водохранилищу прекращена, а его берега превратились в популярное место отдыха выходного дня. Помимо пляжей, наиболее известными из которых являются Бухта радости и Тихая бухта, к водоему прилегает широкий лесной массив, который занимает более семи километров. Территория водохранилища также подходит для яхтинга и серфинга.

Как добраться: от станции метро «Медведково» на автобусе 314 или 438 до остановки «Сорокино» или «Подрезково»